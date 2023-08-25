Фиджитал-центры построят в Псковской области и Ставропольском крае

Также строительство планируется в Калмыкии, Татарстане, Северной Осетии, Крыму, Курганской области и Пермском крае

НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. Фиджитал-центры планируют построить и открыть в восьми регионах России. Часть из них уже строятся и могут заработать в этом году, сообщила ТАСС в кулуарах форума "Технопром" директор департамента коммуникаций, молодежных и социальных проектов "Игр будущего" Кристина Колесникова.

"Первый в мире фиджитал-центр уже открылся в городе Кемерове, в Сибири. Мы планируем, что фиджитал-центры либо откроются, либо будут на этапе старта строительства в ближайшее время в Республиках Калмыкия, Татарстан, Северная Осетия - Алания и Крым, Курганской и Псковской областях, Пермском и Ставропольском крае", - сказала Колесникова.

По ее словам, фиджитал-центр - это принципиально новый объект спорта, когда в одном месте находятся и цифровая, и физическая площадка. Его строят с нуля, располагая площадки так, чтобы спортсмены могли бесшовно переходить из цифрового пространства в физическое. Для таких центров существуют типовой проект, который можно адаптировать для каждого субъекта. На их строительство Минспорт РФ выделяет субсидии по федеральному проекту "Бизнес-спринт".

Помимо этого, в разных регионах России открываются фиджитал-академии, когда к уже существующей инфраструктуре делают пристройку, например, около спортивного объекта делают компьютерный класс. Собеседница отметила, что в основном так делают вузы.

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 3 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.

X Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске с 22 по 25 августа. Форум проводится при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" и правительства Новосибирской области. Агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.