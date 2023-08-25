Федотов вошел в стартовый состав ЦСКА на матч Кубка мэра Москвы против "Амура"

Вратарь был дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ "Филадельфия", дисквалификация вступит в силу с 1 сентября

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Голкипер московского ЦСКА Иван Федотов начнет матч Кубка мэра Москвы по хоккею против хабаровского "Амура" с первых минут. Об этом сообщила пресс-служба армейцев.

В четверг ЦСКА победил московское "Динамо" в первом матче турнира со счетом 3:2. Федотов остался вне заявки на игру. Голкипер проведет вторую встречу в составе армейского клуба после службы в армии, первая прошла 19 августа против минского "Динамо" (3:2). Тогда вратаря заменили в середине второго периода, он пропустил одну шайбу.

14 августа Международная федерация хоккея (IIHF) признала действительным контракт Федотова с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" на сезон-2023/24. Федотов был дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ, дисквалификация вступит в силу с 1 сентября. В связи с нарушением правил IIHF на ЦСКА наложен годичный запрет на международные трансферы. В случае нарушения санкций, согласно регламенту, Федерация хоккея России (ФХР) подвергнется штрафу в размере от 5 тыс. до 150 тыс. швейцарских франков, ЦСКА будет запрещено осуществлять международные трансферы на срок от трех месяцев до двух лет, Федотов не сможет принимать участие в международных турнирах на срок от одного до трех лет.

8 июля Континентальная хоккейная лига зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым. В тот же день в НХЛ заявили, что соглашение является нарушением его годового контракта с "Филадельфией", который был заключен перед тем, как игрока призвали на военную службу. В "Филадельфии" убеждены, что контракт остается в силе на сезон-2023/24. Позднее в Федерации хоккея России сообщили, что будут настаивать на строгом соблюдении правил IIHF в вопросе подписания контракта. 18 августа ФХР направила в IIHF апелляцию, поданную ЦСКА с целью оспорить решение организации.

Матч между ЦСКА и "Амуром" пройдет в пятницу на арене "Мегаспорт" и начнется в 15:00 мск.