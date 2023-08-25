Вице-премьер Испании выразила недовольство решением Рубиалеса продолжить работу в RFEF

По мнению Йоланды Диас, Луис Рубиалес не может занимать пост президента Королевской испанской футбольной федерации после инцидента на женском чемпионате мира

ТАСС, 25 августа. Лидер испанской коалиции "Сумар", вице-премьер и министр труда Йоланда Диас недовольна решением президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса не покидать свой пост после инцидента с поцелуем капитана женской сборной Испании Хенивер Эрмосо. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"То, что мы увидели сегодня, неприемлемо. Правительство должно действовать и принять срочные меры: с безнаказанностью за действия мачо покончено. Рубиалес не может продолжать занимать свой пост", - написала Диас.

В пятницу Рубиалес извинился перед Эрмосо, командой, федерацией и королевским домом и заявил, что не будет подавать в отставку. 20 августа сборная Испании победила команду Англии (1:0) и впервые выиграла женский чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес надел на Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы. 24 августа Международная федерация футбола открыла дисциплинарное дело в отношении Рубиалеса.

Ранее действие Рубиалеса вызвало критику со стороны СМИ и активистов, а министр культуры и спорта Испании Микель Исета потребовал от главы RFEF официальных извинений. Эрмосо назвала инцидент проявлением дружбы и призвала не зацикливаться на нем. Рубиалес принес свои извинения и признал, что был не прав и поцеловал футболистку на эмоциях без злого умысла.