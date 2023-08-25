Свыше 1 000 яхтсменов и моряков поучаствуют в параде парусов на ВЭФ

Парад состоится с 9 по 13 сентября

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Более тысячи молодых яхтсменов и моряков примут участие в параде парусов в рамках VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба Фонда Росконгресс, являющегося организатором мероприятия.

Парад парусов состоится с 9 по 13 сентября. 11 сентября стартует парусная регата "Кубок Росконгресса", 12 сентября начнется этап Кубка Дальнего Востока. В заключительный день парада пройдет церемония награждения победителей и призеров соревнований.

"Проведение парада парусов традиционно занимает особое место в культурно-спортивной программе Восточного экономического форума, - приводит пресс-служба комментарий советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антона Кобякова. - Одной из основных целей его проведения является обучение молодежи морскому и парусному делу - участниками регат станут свыше 1 000 молодых яхтсменов и моряков. Уверен, парад парусов поспособствует развитию детского спорта, окажет положительное влияние на туристическую отрасль Дальнего Востока, а широкий состав зарубежных гостей - на дальнейшее развитие отношений со странами региона на основе принципов добрососедства и взаимоуважения".

ВЭФ состоится во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии.