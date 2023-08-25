Смагин считает, что Карлсена нельзя назвать сильнейшим шахматистом в истории

По мнению эксперта, по результатам и вкладу в шахматы норвежца превосходят ряд игроков

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Норвежского шахматиста Магнуса Карлсена нельзя назвать сильнейшим игроком в истории, по результатам и вкладу в мировые шахматы ему далеко до чемпионов мира Михаила Ботвинника и американца Бобби Фишера. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

24 августа Карлсен впервые в карьере выиграл Кубок мира.

"Конечно, Карлсен оставил след в истории шахмат, но называть его сильнейшим или величайшим игроком за всю историю шахмат нельзя. По результатам и по вкладу в шахматы ему еще далеко до таких величин, как Фишер или Ботвинник. Я думаю, в будущем найдутся такие шахматисты, которые превзойдут его достижения", - сказал Смагин.

Карлсену 32 года, норвежец является лидером рейтинга Международной шахматной федерации, в 2013 году он стал чемпионом мира по классическим шахматам и защищал этот титул четыре раза. В 2022 году он отказался играть матч за мировую шахматную корону, в котором должен был второй раз подряд встретиться с россиянином Яном Непомнящим, и был лишен звания чемпиона мира. Карлсен является четырехкратным чемпионом мира по рапиду и шестикратным - по блицу.