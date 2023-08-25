Шварцман занял 19-е место в первой практике Гран-при Нидерландов "Формулы-1"

Лучшее время показал нидерландец Макс Ферстаппен

ТАСС, 25 августа. Резервный пилот команды "Феррари" россиянин Роберт Шварцман, выступающий под израильской лицензией, занял 19-е место в первой свободной практике Гран-при Нидерландов - 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Соревнования проходят на автодроме в Зандворте.

В первой практике Шварцман заменил в составе "Феррари" испанца Карлоса Сайнса - младшего. В прошлом сезоне Шварцман принял участие в свободных практиках на Гран-при США и Абу-Даби.

Лучшее время в первой практике показал лидер общего зачета нидерландский пилот Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 1 минута 11,852 секунды. Вторым стал испанец Фернандо Алонсо из "Астон Мартин" (отставание - 0,278 секунды), третьим - британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (+0,373). Шварцман проиграл Ферстаппену 2,951 секунды. Позднее в пятницу пройдет вторая свободная практика. В субботу пройдет квалификация (16:00 мск). Гонка состоится в воскресенье (16:00 мск).

Шварцману 23 года, он является чемпионом "Формулы-3" (2019) и вице-чемпионом "Формулы-2" (2021).