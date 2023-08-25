Апелляционное слушание по делу об отстранении Винер состоится 16 октября

Президента Всероссийской федерации художественной гимнастики была отстранена на два года

ТАСС, 25 августа. Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) проведет слушание по жалобе президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирины Винер на решение об отстранении ее от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) 16 октября. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов.

"Апелляционное слушание назначено на 16 октября, - сказал Титов. - До этого момента ждем. Слушание пройдет в один день".

6 марта GEF объявил о решении дисциплинарной комиссии отстранить Винер от турниров под эгидой FIG на два года. 27 марта глава ВФХГ заявила ТАСС, что подала иск в апелляционный трибунал GEF.

В соответствии с решением дисциплинарной комиссии GEF Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на международные соревнования, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль в любом мероприятии под эгидой FIG на период в два года, который будет отсчитываться через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с ситуацией на Украине, при условии, что меры будут сняты в течение пяти лет со дня принятия решения.