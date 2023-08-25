"Донбасс-Арену" в ДНР восстановят для матчей футбольного клуба "Шахтер"

Восстановление начнется, как позволит ситуация с безопасностью

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Спортивный комплекс "Донбасс-Арена" восстановят в Донецке, на нем будут проходить домашние матчи футбольного клуба ДНР "Шахтер". Восстановление начнется, как позволят вопросы безопасности, и не займет много времени, сообщил в эфире телеканала "Матч" врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Мы опираемся на запрос жителей ДНР, нам нужна своя команда - это "Шахтер", настоящий "Шахтер", который будет играть в Донецке, представлять Донецкую Народную Республику. Конечно, это нужно делать на восстановленной "Донбасс-Арене". Задача-минимум - попасть в премьер-лигу, а дальше уже двигаться на вершину командного зачета", - сказал Пушилин.

Как отметил врио главы ДНР, стадион донецкого "Шахтера" - "Донбасс-Арена" - подвергался и продолжает подвергаться обстрелам, поэтому домашним он станет после того, как линия фронта сдвинется достаточно, чтобы можно было начать восстановительные работы и безопасно проводить матчи. Восстановление пройдет в кратчайшие сроки - сейчас в конструкциях критических разрушений нет.

Он добавил, что сейчас активно идет работа по восстановлению команды, в том числе с всероссийскими футбольными и околофутбольными институтами. Власти ДНР ищут спонсоров, которые будут финансировать клуб. "Находятся предприниматели, которые готовы помогать возрождать настоящий "Шахтер" с учетом традиций и потребностей жителей", - отметил Пушилин.

Пушилин также сообщил, что запрос в республике есть и на массовый спорт, поэтому проводится работа по обустройству спортивной инфраструктуры в населенных пунктах региона. Власти региона ставят задачу по созданию современных спортивных центров.

О клубе

В прошлом самой известной и титулованной донецкой командой был "Шахтер", но сейчас он не имеет связи с Донбассом. "Шахтер", имеющий статус одного из грандов восточноевропейского футбола, базировался в Донецке до начала вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году. Украинский "Шахтер" в мае 2014 года переехал в Харьков, после начала специальной военной операции - во Львов, еврокубковые матчи проводил в Польше.

Позднее в ДНР был создан новый клуб "Шахтер". Его домашним стадионом также стала "Донбасс-Арена", которая была повреждена после начала вооруженного конфликта в 2014 году.