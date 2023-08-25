Веллитон согласился сыграть за "Спартак" в матче памяти о Цымбаларе

Предварительно участие в матче также подтвердил Станислав Черчесов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Бразильский футболист Веллитон, игравший за московский "Спартак" с 2007 по 2014 год, примет участие в матче памяти о шестикратном чемпионе России в составе красно-белых Илье Цымбаларе. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента мероприятий РФС Кирилл Терешин.

8 августа сын Ильи Цымбаларя Олег сообщил ТАСС, что в честь его отца состоится матч легенд "Спартака" и сборной мира. 9 августа Терешин сообщил ТАСС, что РФС пригласил на матч Станислава Черчесова и Валерия Карпина, которые внесли вклад в историю российского футбола и красно-белых. Встречу планируется провести 9 сентября.

"Да, Веллитон подтвердил участие в матче и сыграет за "Спартак", - сказал Терешин. - Ждем также Станислава Саламовича Черчесова, который предварительно подтвердил свое участие в качестве тренера красно-белых вместе с Олегом Ивановичем Романцевым. Валерий Георгиевич Карпин в это время будет в расположении сборной России".

24 августа он рассказал, что в составе сборной мира согласились сыграть Юрий Жирков и Алексей Смертин. 9 августа бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сообщил "Спорт-экспрессу", что будет руководить сборной мира.

Веллитону 36 лет, в составе "Спартака" он провел 133 матча, в которых забил 61 мяч и отдал 19 голевых передач. Он завершил карьеру в январе.

Илья Цымбаларь умер 28 декабря 2013 года. В составе "Спартака" он стал шестикратным чемпионом страны и двукратным обладателем Кубка России.