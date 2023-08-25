В Федерации бокса Швейцарии отказались от выхода из IBA спустя почти три месяца

В июне Федерация бокса Швейцарии приняла решение покинуть состав IBA и присоединиться к World Boxing

ТАСС, 25 августа. Совет Федерации бокса Швейцарии принял решение отменить процесс немедленного выхода из состава Международной ассоциации бокса (IBA). Об этом сообщила пресс-служба швейцарской организации.

"На внеочередном собрании делегатов Федерации бокса Швейцарии делегаты не поддержали единогласно принятое советом решение о немедленном выходе из IBA. Вместо этого было принято решение о повторном вступлении в организацию", - говорится в заявлении.

После принятого решения президент Федерации бокса Швейцарии Андреас Андерегг объявил о своей отставке, он занимал данную должность последние 17 лет. Новым президентом был избран бывший боксер-любитель Амир Орфиа.

1 июня пресс-служба Федерации бокса Швейцарии сообщила, что организация приняла решение покинуть состав Международной ассоциации бокса и присоединиться к организации World Boxing, которая была создана в качестве альтернативы IBA.

В 2019 году МОК лишил IBA статуса признания, поскольку организация столкнулась с финансовым и управленческим кризисом. МОК потребовал от международной федерации провести реформы, однако несколько предъявляемых требований до сих пор остаются не выполненными. В связи с отстранением задачу по организации олимпийских соревнований на Играх 2024 года в Париже взял на себя МОК. Бокс также было решено пока не включать в программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе.

5 октября IBA, президентом которой является россиянин Умар Кремлев, отменила отстранение российских и белорусских боксеров, спортсменам разрешено выступать на международной арене под национальной символикой. В связи с этим об отказе от участия в мужском и женском чемпионатах мира заявили федерации бокса Великобритании, США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Ирландии, Чехии, Канады и Украины.