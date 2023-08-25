22-летний бельгийский велогонщик скончался после ДТП на тренировке

Тейл де Декер был введен в медикаментозную кому, но спасти его не удалось

ТАСС, 25 августа. Бельгийский велогонщик команды Lotto Dstny Тейл де Декер умер в результате столкновения с автомобилем во время тренировки. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Де Декер перенес операцию в больнице в Лире, а позднее был доставлен в университетский госпиталь Антверпена и находился в медикаментозной коме. Он умер, не приходя в сознание, спустя два дня после аварии.

"Мы опустошены потерей нашего велосипедиста. Тейл показал большой прогресс в этом году, и мы верили в его рост. Переход в профессиональную команду был логичным выбором. К сожалению, он никогда не станет профессионалом, и мы всегда будем помнить его как талантливого молодого гонщика и теплого и дружелюбного человека. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье и близким, и наши мысли с ними в это трудное время", - сказал генеральный директор команды Стефан Эло.

Де Декеру было 22 года, в 2023 году он одержал победу в гонке "Париж - Рубе" среди спортсменов до 23 лет.