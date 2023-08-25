Фигуристка Усачева будет работать в школе олимпийской чемпионки Сотниковой

Спортсменка не выступает с 2021 года из-за травмы

ТАСС, 25 августа. Серебряный призер этапа Гран-при по фигурному катанию в США 2021 года Дарья Усачева будет работать в школе олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой. Об этом сообщает Telegram-канал школы Сотниковой SotkaSchool.

"У нас хорошая новость! В нашей школе будет работать мастер спорта международного класса Дарья Усачева", - говорится в сообщении.

Усачевой 17 лет, спортсменка является серебряным призером чемпионата мира среди юниоров 2020 года и бронзовым призером юниорского финала Гран-при 2019 года. В марте тренер Этери Тутберидзе рассказала в интервью ТАСС, что Усачева после полученной тяжелой травмы бедра пыталась перейти в танцы на льду и встать в пару с чемпионом юношеских Олимпийских игр (2020) Дарио Чиризано, однако дуэта не сложилось.