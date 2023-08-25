Организаторы чемпионата мира по джигитовке рассчитывают ежегодно проводить турнир на ВДНХ

В турнире примут участие спортсмены из девяти стран

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Организаторы чемпионата мира по джигитовке планируют ежегодно проводить турнир на историческом выводном кругу на ВДНХ, в Центре национальных конных традиций. Об этом журналистам рассказал генеральный директор Кремлевской школы верховой езды Борис Петров.

"Чемпионат мира впервые пройдет на историческом выводном кругу. В 2023 году наша площадка стала местом международного сотрудничества и центром народной дипломатии, рассчитываем, что чемпионат мира по джигитовке будет проводиться здесь ежегодно, - заявил Петров. - Джигитовка для нас не просто спорт - это знания и традиции, которые передали нам предки, это исторический и культурный код нашего народа".

"Благодарю спортсменов всех стран, которые приняли приглашение и приехали на наш турнир, - сказал Петров. - Мы с радостью готовы делиться всеми своими знаниями, опытом и умением в подготовке лошадей, спортсменов, организации системы подготовки всадников по такой непростой дисциплине, как джигитовка".

Международная федерация джигитовки, зарегистрированная в России, с 2016 года проводит чемпионаты мира, однако в этом году впервые турнир пройдет на площадке Центра национальных конных традиций на ВДНХ. От каждой страны на боевое поле выйдет команда из трех человек либо один представитель в личном зачете. Участие в турнире примут спортсмены из девяти стран - России, Белоруссии, Индонезии, Казахстана, Монголии, Пакистана, Саудовской Аравии, Турции и Франции.

Соревнования пройдут в вольной и специальной джигитовке, в джигитовке с холодным оружием и пиками. Кони участникам будут предоставлены оргкомитетом турнира, они будут распределены на специальной жеребьевке. Победители будут определены как среди команд, так и среди спортсменов. Также оргкомитет соревнований вручит награды мастеру клинка и мастеру пики.

Центр национальных конных традиций является проектом Кремлевской школы верховой езды и комитета по туризму Москвы. Организаторами соревнований являются Кремлевская школа верховой езды, Федерация конного спорта России, Международная федерация конно-спортивной джигитовки. Чемпионат мира пройдет 25 и 26 августа.