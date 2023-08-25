Боксер из Узбекистана Савриева рассказала, что на фестивале спорта скучает по родной еде

По словам спортсменки, ей нравятся условия проживания в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Представительница Узбекистана Маржона Савриева, завоевавшая по итогам боксерского турнира Международного фестиваля университетского спорта серебряную медаль, довольна питанием в спортивной деревне, но очень скучает по домашней еде. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

В финале весовой категории до 50 кг Савриева уступила спортсменке из Венесуэлы Алондре Эвимир Брито Геваре.

"Конечно, мне немного грустно от того, что я проиграла в финале, - призналась узбекская спортсменка. - Мне противостояла очень сильная соперница, она показала хороший бокс. Обидно проиграть в шаге от золота, но вернуться домой с серебряной медалью тоже неплохо. Моя главная мечта - выступить на Олимпийских играх и занять там первое место".

"Мне очень нравится на фестивале, Екатеринбург - красивый город. Мы живем в очень хороших условиях, я здесь нашла друзей из других стран. Кормят нас тоже отлично, хотя я уже скучаю по родной еде", - добавила собеседница ТАСС.

На фестивале, который завершится 31 августа, в общей сложности будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта, среди которых бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо и художественная гимнастика. В соревнованиях принимают участие более 4 тыс. студентов из 36 стран.