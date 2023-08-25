В ЦСКА рассказали, почему Акинфеев не вошел в стартовый состав на матч с "Оренбургом"

По словам директора по коммуникациям московского клуба Кирилла Брейдо, решение принято исходя из характеристик газона в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев не включен в стартовый состав команды на матч с "Оренбургом" по решению тренерского штаба. Об этом ТАСС сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

25 августа ЦСКА на выезде сыграет с "Оренбургом" в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), Акинфеев не вошел в стартовый состав в третий раз подряд. Ранее голкипер пропустил игры с "Сочи" (3:1) и московским "Динамо" (1:2).

"Как мы знаем, Игоря беспокоило колено. Сейчас он полностью восстановился, здоров, но совместно с тренерским штабом, исходя из характеристик газона, было принято решение сегодня Игоря поберечь", - сказал Брейдо.

Матч между "Оренбургом" и ЦСКА начнется в 17:30 по московскому времени. Ворота армейцев будет защищать 19-летний Владислав Тороп. "Оренбург" проводит домашние матчи на искусственном газоне.