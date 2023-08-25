Вице-президент "Куньлуня" рассказал о причинах пропуска "КРС Ванке Рэйз" сезона ЖХЛ

По словам Николая Феоктистова, одной из причин является запуск новой лиги в Северной Америке

МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Существенное повышение зарплат в женской хоккейной лиге в Северной Америке повлияло на решение китайского клуба "КРС Ванке Рэйз" не заявлять команду в Женскую хоккейную лигу (ЖХЛ) на сезон-2023/24. Об этом ТАСС рассказал исполнительный вице-президент "Куньлунь Ред Стар" Николай Феоктистов.

В конце июля китайская команда "КРС Ванке Рэйз" объявила о выходе из ЖХЛ по причине участия игроков сборной Китая во внутреннем первенстве страны. За четыре года выступления китайская команда стала чемпионом в 2020 и 2022 годах, а также выходила в финал в 2021 году. Новые соревнования в Северной Америке среди женских хоккейных команд начнутся в январе 2024 года.

"Одной из объективных причин, почему команда не играет в этом году в ЖХЛ, связана с тем, что в Северной Америке запускается новая лига, которая очень сильно повлияла на зарплаты хоккеисток. И сейчас те же самые девушки с китайскими корнями готовы уехать в ЖХЛ, но за совершенно другие деньги, чем это было год-два назад, - сказал Феоктистов. - Если раньше у нас девушки играли за деньги, которые сравнимы с зарплатой хоккеисток в России, то сейчас за счет запуска новой лиги зарплаты увеличились в два раза. Это влияет на наш бюджет, команда находится в Китае, и нам сложно финансово содержать команду".

В четверг женская сборная Китая вернулась в элитный дивизион чемпионата мира, обыграв со счетом 2:0 команду Австрии. "По большому счету мы все еще пожинаем те результаты, которые были достигнуты в преддверии Олимпиады, в период подготовки команды в чемпионате ЖХЛ. В составе сборной выступают те же хоккеистки, которые были на Олимпиаде, хотя поменялся тренерский штаб. Видны плоды той планомерной работы, которая велась Китайской хоккейной ассоциацией совместно с клубом "Куньлунь Ред Стар", - отметил Феоктистов.

Женский чемпионат мира в следующем году пройдет с 5 по 16 апреля в Канаде. "Задача будет закрепиться в элитном дивизионе, и я думаю, что команда сыграет перед турниром матчи и в Северной Америке, и в Европе. Есть нюанс, как это наложится на сезон в университетской лиге с учетом того, что ключевую роль в игре нашей команды играют студентки. Им учится кому-то год, кому-то два, а они задают тон в сборной. И график будет отталкиваться от того, каким будет график в университетской лиге", - подчеркнул Феоктистов.