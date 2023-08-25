ЦСКА обыграл "Амур" и вышел в финал Кубка мэра Москвы по хоккею

Армейцы одержали победу в серии буллитов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА в серии буллитов обыграл хабаровский "Амур" в матче Кубка мэра Москвы по хоккею. Встреча прошла на арене "Мегаспорт".

Основное время и овертайм завершились со счетом 3:3. В составе ЦСКА шайбы забросили Владислав Каменев (16-я минута), Даррен Диц (16) и Сергей Плотников (44). У "Амура" отличились Яков Рылов (12), Алекс Броадхерст (19) и Иван Мищенко (21). Автором победного буллита стал Виталий Абрамов.

В стартовом составе армейцев вышел вратарь Иван Федотов, который пропустил игру первого тура против московского "Динамо" (3:2). Федотов провел вторую встречу в составе армейского клуба после службы в армии, первая прошла 19 августа, соперником ЦСКА было минское "Динамо" (3:2), тогда вратаря заменили в середине второго периода, он пропустил одну шайбу. В матче против "Амура" Федотов был заменен перед третьим периодом при счете 3:2 в пользу хабаровской команды.

ЦСКА одержал вторую победу и сыграет в финале Кубка мэра с победителем группы B, в которой выступают московский "Спартак", подмосковный "Витязь" и китайский "Куньлунь Ред Стар". 26 августа "Амур" сыграет с московским "Динамо".

На групповом этапе клубы проводят по два матча. Команды, занявшие первые места в группах, сыграют в финале. Клубы, ставшие вторыми в группах, разыграют третье место, коллективы, занявшие третьи места, встретятся в игре за пятое место.

Кубок мэра Москвы по хоккею завершится 27 августа, турнир проводится в 16-й раз, в 2023 году он приурочен к 100-летию столичного спорта. В 2022 году обладателем трофея стал ЦСКА.