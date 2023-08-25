Ольховский считает, что российским теннисистам достались непростые соперники на US Open

Заключительный в сезоне турнир Большого шлема стартует 28 августа

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Многим российским теннисистам достались сильные соперники в первом круге US Open. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

24 августа прошла жеребьевка заключительного турнира Большого шлема в сезоне. В первом круге россиянин Даниил Медведев сыграет с представителем Венгрии Аттилой Балажем, Андрей Рублев встретится с финном Эмилем Руусувуори, Карен Хачанов сыграет с американцем Майклом Ммо, Аслану Карацеву будет противостоять чех Иржи Легечка, Павлу Котову - представитель Австралии Ринки Хиджиката, Александру Шевченко - британец Кэмерон Норри, Роман Сафиуллин за выход во второй круг будет играть с итальянцем Марко Чеккинато.

"В первом круге на 100% можно быть уверенным только в Медведеве, у него хорошая сетка, первый матч, в котором могут возникнуть сложности, будет в только в третьем круге. Что касается Рублева, то он проиграл этому сопернику в предыдущем матче, и пока непонятно, сумеет ли он взять реванш. Карену досталась неплохая сетка, но он давно не играл из-за травмы, надо посмотреть, готов ли он играть пятисетовые матчи. Остальным тоже попались тяжелые соперники, поэтому говорить об их шансах преждевременно", - сказал Ольховский.

US Open пройдет с 28 августа по 10 сентября. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.