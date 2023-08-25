Федоров: вратарь ЦСКА Федотов может провести полностью следующий матч в Кубке мэра

В матче против "Амура" голкипер был заменен после второго периода

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Вратарь ЦСКА Иван Федотов в финале Кубка мэра по хоккею может провести на льду весь матч. Об этом журналистам рассказал главный тренер армейцев Сергей Федоров.

"С Иваном ведет работу [тренер вратарей ЦСКА] Сергей Наумов. Рад, что он сыграл два периода и может провести полностью следующий матч", - сказал Федоров.

В пятницу голкипер провел вторую встречу в составе армейского клуба после службы в армии, первая прошла 19 августа, соперником ЦСКА было минское "Динамо" (3:2), тогда вратаря заменили в середине второго периода, он пропустил одну шайбу. В матче против "Амура" (4:3 по буллитам) Федотов был заменен перед третьим периодом при счете 3:2 в пользу хабаровской команды.

ЦСКА 27 августа сыграет в финале Кубка мэра с победителем группы B, в которой выступают московский "Спартак", подмосковный "Витязь" и китайский "Куньлунь Ред Стар".