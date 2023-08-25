В хоккейном клубе ЦСКА рассматривают вариант приобретения иностранного защитника

По словам президента армейцев Игоря Есмантовича, вопрос требует проработки из-за запрета на трансферы со стороны международной федерации

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Хоккейный клуб ЦСКА рассматривает возможность приобретения иностранного защитника. Об этом журналистам рассказал президент армейцев Игорь Есмантович.

Международная федерация хоккея (IIHF) в связи с нарушением правил, связанных с контрактом Ивана Федотова, наложила на армейский клуб годичный запрет на осуществление международных трансферов.

"На днях мы подписали трехлетний контракт с Марселем Ибрагимовым, это почти наш воспитанник. Прорабатывем вопрос с иностранным праворуким защитником, - сказал Есмантович. - Но этот вопрос требует серьезной проработки, связанной с IIHF. Ну и не так просто найти квалифицированного защитника, который может нам пригодиться".

Также руководитель ЦСКА рассказал о статусе канадского защитника с казахстанским паспортом Даррена Дица. "Диц пока остается в статусе представителя Казахстана. Ничего не случилось экстраординарного, чтобы что-то могло изменить", - отметил он.

"Насколько я понимаю регламент, иностранные игроки, которые выступают в России и могут перейти в ЦСКА, в трансферной карте для регистрации не нуждаются", - добавил Есмантович.