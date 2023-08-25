В "Салавате Юлаеве" отреагировали на обвинения в адрес тренера "Толпара" по делу о допинге

Семь хоккеистов "Толпара" обвинили тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг

УФА, 25 августа. /ТАСС/. Обвинения, выдвинутые игроками команды Молодежной хоккейной лиги "Толпар", который входит в систему уфимского "Салавата Юлаева", в отношении тренера по физподготовке, являются частью стратегии защиты. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе "Салавата Юлаева".

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что семь игроков "Толпара" обвинили тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг.

"Что касается обвинения тренера по ОФП, то, насколько нам известно, такое обвинение является частью стратегии защиты представителей некоторых игроков. Мы к этой стратегии относимся с пониманием. Ранее и нам стороной защиты предлагался аналогичный вариант, где в качестве "обвиняемого" выступал бы сотрудник обслуживающего персонала. Такая стратегия не отвечала интересам клуба", - сказано в сообщении.

В "Салавате Юлаеве" считают, что если бы это было правдой, то о фактах употребления допинга стало бы известно и без результатов тестов Российского антидопингового агентства (РУСАДА). При этом в клубе напомнили, что не отрицают результаты тестов РУСАДА, которые выявили допинг.

7 апреля пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что в допинг-пробах семи хоккеистов "Толпара" был найден мельдоний, который входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства с 1 января 2016 года.