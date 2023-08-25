Есмантович не считает, что ситуация с Федотовым приведет КХЛ к войне с НХЛ

Ранее Международная федерация хоккея дисквалифицировала вратаря ЦСКА до конца 2023 года, а на московский клуб наложила годичный запрет на международные трансферы

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Ситуация, связанная с вратарем Иваном Федотовым, не должна привести к противостоянию между Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) и Национальной хоккейной лигой (НХЛ). Такое мнение журналистам высказал президент московского ЦСКА Игорь Есмантович.

14 августа Международная федерация хоккея (IIHF) признала действительным контракт Федотова с клубом НХЛ "Филадельфия" на сезон-2023/24. В связи с нарушением правил IIHF на ЦСКА наложен годичный запрет на международные трансферы. Федотов дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ.

"В юридическом плане серьезно к этим разговорам не отношусь. Война с НХЛ, кто будет воевать? Многие, наверное, акцентируют внимание, что кто-то у кого-то будет воровать. Да и кого воровать, учитывая, сколько у нас хоккеистов, которые могут выступать в НХЛ", - сказал Есмантович.

"Это вопрос к психологии, воспитании ребят, которые хотят там играть. Другой момент: ведь могли своровать кого-то из игроков и без Федотова, и это лежит в плоскости нашей молодежи. Мы играем в своей стране, воспитываем и готовим своих ребят, которые играют в своей стране для нашей болельщиков и сборной, которую IIHF отстранила, попутно забрав у нас молодежный чемпионат мира. Это плоскость неприятна, но мы это оспорим в суде, будем добиваться своего", - добавил президент ЦСКА.