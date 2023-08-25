РУСАДА проводит проверку в отношении персонала хоккейного клуба "Толпар"

Как сообщила ТАСС генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова, агентство взаимодействует с МВД, прокуратурой и следственным комитетом

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проводит проверку в отношении персонала клуба Молодежной хоккейной лиги "Толпар", который входит в систему уфимского "Салавата Юлаева", по обвинениям в допинге. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что семь игроков "Толпара" обвинили тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг.

"В настоящее время проводится проверка, в том числе и в отношении персонала клуба. РУСАДА взаимодействует с МВД, прокуратурой и Следственным комитетом РФ. Согласно требованиям антидопинговых правил, мы не можем раскрывать информацию о ходе проводимого расследования до момента его окончания", - сказала Логинова.

В пресс-службе "Салавата Юлаева" сообщили ТАСС, что обвинения являются частью стратегии защиты представителей некоторых игроков.

7 апреля пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что в допинг-пробах семи хоккеистов "Толпара" был найден мельдоний, который входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства с 1 января 2016 года.