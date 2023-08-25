Бывший одноклубник вратаря Кочеткова уверен, что россиянина ждет большое будущее в НХЛ

По мнению нападающего "Барыса" Джозефа Лабейта, россиянин является отличным голкипером

ТАСС, 25 августа. Российского вратаря "Каролины" Петра Кочеткова ждет успешная карьера в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал нападающий астанинского "Барыса" Джозеф Лабейт, который ранее являлся одноклубником Кочеткова.

Кочетков и Лабейт вместе играли в команде Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Чикаго Вулвз", которая является фарм-клубом "Каролины".

"Петр - отличный вратарь. Уверен, его ждет большая карьера в НХЛ. Отличный парень, который может вырасти в большого профессионала", - сказал Лабейт.

Вместе с ними за "Чикаго Вулвз" играл российский форвард Василий Пономарев. "Отличный нападающий, играет жестко, обладает хорошей скоростью. Сейчас ему только 21 год. У него большое будущее, если он продолжит усердно трудиться. Что он и делал ранее", - отметил Лабейт.

Кочеткову 24 года, он был выбран под общим 36-м номером во втором раунде драфта НХЛ 2019 года "Каролиной". На его счету 27 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он отразил 90,8% бросков по своим воротам, пропуская в среднем 2,43 шайбы за игру, и 5 матчей в плей-офф лиги (85,8% отраженных бросков, 4,31 пропущенных шайбы в среднем за игру). В сезоне-2021/22 в составе "Чикаго Вулвз" он стал обладателем Кубка Колдера. В составе сборной России является бронзовым призером чемпионата мира среди игроков до 20 лет.

Пономареву 21 год, "Каролина" выбрала его под 53-м номером во втором раунде драфта НХЛ 2020 года. На его счету нет матчей в НХЛ. В прошедшем сезоне АХЛ он выходил на лед в 64 играх и набрал 46 очков (24 гола + 22 результативные передачи). В сезоне-2021/22 выиграл с командой Кубок Колдера.