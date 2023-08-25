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Футбол в России

"Оренбург" в первом матче после увольнения Ярошика сыграл вничью с ЦСКА

Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счетом 1:1

ОРЕНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Оренбург" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с московским ЦСКА в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе "Оренбурга" гол забил Лукас Вера (70-я минута). У ЦСКА отличился Мойзес (49).

"Оренбург" провел первый матч после ухода в отставку с поста главного тренера команды чеха Иржи Ярошика и назначения испанского специалиста Давида Деограсии. Ярошик покинул клуб по семейным обстоятельствам 22 августа, он возглавлял команду с 22 июня, специалист сменил на этом посту соотечественника Марцела Личку.

В составе ЦСКА дебютный матч провел чилийский нападающий Виктор Давила, о переходе которого было объявлено 21 августа. Игрок подписал контракт на четыре года с опцией продления еще на один сезон.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками. "Оренбург" занимает последнее, 16-е место, команда набрала 2 очка.

В следующем туре ЦСКА 3 сентября примет петербургский "Зенит", "Оренбург" в этот же день дома сыграет с "Сочи". Также на следующей неделе команды проведут игры в Фонбет - Кубке России. ЦСКА 30 августа в гостях сыграет с "Сочи", "Оренбург" 29 августа на выезде встретится с воронежским "Факелом".

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"Динамо"

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"Зенит"

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ЦСКА

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"Спартак"

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"Крылья Советов"

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"Ростов"

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"Ахмат"

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"Сочи"

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0

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6

8

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"Локомотив"

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9

9

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12

"Рубин"

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13

"Пари НН"

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14

"Балтика"

5

1

0

4

3

3

8

-5

15

"Факел"

5

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4

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10

-5

16

"Оренбург"

6

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13

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Теги:
Российский футбол
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