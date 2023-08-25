"Оренбург" в первом матче после увольнения Ярошика сыграл вничью с ЦСКА

ОРЕНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Оренбург" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с московским ЦСКА в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе "Оренбурга" гол забил Лукас Вера (70-я минута). У ЦСКА отличился Мойзес (49).
"Оренбург" провел первый матч после ухода в отставку с поста главного тренера команды чеха Иржи Ярошика и назначения испанского специалиста Давида Деограсии. Ярошик покинул клуб по семейным обстоятельствам 22 августа, он возглавлял команду с 22 июня, специалист сменил на этом посту соотечественника Марцела Личку.
В составе ЦСКА дебютный матч провел чилийский нападающий Виктор Давила, о переходе которого было объявлено 21 августа. Игрок подписал контракт на четыре года с опцией продления еще на один сезон.
ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками. "Оренбург" занимает последнее, 16-е место, команда набрала 2 очка.
В следующем туре ЦСКА 3 сентября примет петербургский "Зенит", "Оренбург" в этот же день дома сыграет с "Сочи". Также на следующей неделе команды проведут игры в Фонбет - Кубке России. ЦСКА 30 августа в гостях сыграет с "Сочи", "Оренбург" 29 августа на выезде встретится с воронежским "Факелом".
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"Краснодар"
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"Урал"
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"Динамо"
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11
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"Зенит"
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10
10
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ЦСКА
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"Спартак"
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"Крылья Советов"
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8
"Ростов"
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"Ахмат"
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10
"Сочи"
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11
"Локомотив"
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9
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12
"Рубин"
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11
-5
13
"Пари НН"
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1
3
4
2
5
-3
14
"Балтика"
5
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0
4
3
3
8
-5
15
"Факел"
5
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0
4
3
5
10
-5
16
"Оренбург"
6
0
2
4
2
4
13
-9