Вратарь ЦСКА Гамзин рассказал, что помогло ему в серии буллитов с "Амуром"

По словам голкипера, ему на руку сыграло плохое качество льда на арене

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Неважное качество льда во дворце спорта "Мегаспорт" оказалось на руку вратарю ЦСКА Дмитрию Гамзину в серии буллитов в матче Кубка мэра по хоккею против хабаровского "Амура". Об этом он рассказал ТАСС.

Хоккеисты ЦСКА во втором матче на Кубке мэра в серии буллитов победили "Амур". Основное время и овертайм завершились со счетом 3:3. В серии буллитов смог отличиться только хоккеист ЦСКА Виталий Абрамов. После игры главный тренер армейцев Сергей Федоров пожаловался на качество льда "Мегаспорта". Гамзин вышел на лед после второго периода, заменив Ивана Федотова.

"Мне кажется, в принципе, я полностью готов к сезону. Были хорошие буллиты в исполнении "Амура", - сказал Гамзин. - В целом, может, немножко повезло, может, немножко лед был плохой. Но мне это было только на руку".

"Сыгранности с защитниками мне достаточно: все мастеровитые ребята, с ними даже переживать не нужно не за что. В случае чего подсказывают. Из ворот выходишь, говорят тебе, что сделать, идет коммуникация", - добавил он.

ЦСКА одержал вторую победу и сыграет в финале Кубка мэра с победителем группы B, в которой выступают московский "Спартак", подмосковный "Витязь" и китайский "Куньлунь Ред Стар".