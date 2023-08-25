Дисквалифицированный за допинг шведский теннисист Имер завершил карьеру в 24 года

Спортсмен был дисквалифицирован за пропуск трех допинг-тестов

ТАСС, 25 августа. Шведский теннисист Микаэль Имер принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X (ранее - Twitter).

"Я решил уйти из профессионального тенниса. Спасибо всем за потрясающие воспоминания. Желаю моим коллегам успехов в соревнованиях", - написал Имер.

В 2021 году Имер пропустил три допинг-теста, что недопустимо согласно антидопинговым правилам Международной федерации тенниса (ITF), и был дисквалифицирован на 18 месяцев. Спортсмен пояснял, что в январе 2022 года ITF обвинила его в потенциальном нарушении антидопинговых правил за то, что он пропустил три тестирования на соревнованиях за 12 месяцев. Он оспорил это обвинение на слушании, а в июне 2022 года независимый трибунал оправдал Имера. ITF обжаловала это решение.

Имеру 24 года, он занимает 80-е место в мировом рейтинге. Теннисист является победителем одного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в парном разряде и финалистом юниорского Уимблдона 2015 года.