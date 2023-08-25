РФС работает над поиском соперников для сборной России на матчи в октябре и ноябре

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов назвал работу по поиску соперников для национальной команды непростой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) ведет работу по поиску потенциальных соперников для сборной России на товарищеские матчи в октябре и ноябре. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"Работа по поиску соперников в октябре и ноябре ведется, но давайте понимать, что это непростая работа. Непростая она потому, что чем большее количество конфедераций начинают свои соревнования, тем меньше будет окон у тех или иных стран. Но мы ведем эту работу", - сказал Митрофанов.

Также Митрофанов заявил, что РФС достиг договоренности со вторым соперником сборной России на сентябрьском учебно-тренировочном сборе, однако не назвал его. "У нас в настоящий момент есть определенные договоренности, определились со вторым соперником. Как только из второй страны вернется наша выездная группа, которая отработает вопросы, связанные с организацией матча, мы сообщим, кто стал нашим вторым соперником", - заявил генсек РФС.

Ранее Митрофанов сообщил, что сборная России 12 сентября на выезде сыграет с командой Катара. 20 августа глава РФС Александр Дюков сообщил, что информация о следующих матчах национальной сборной появится в течение двух недель.