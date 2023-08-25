Митрофанов считает правильным решение Карпина не вызывать Захаряна в сборную России

По мнению генерального секретаря Российского футбольного союза, в настоящее время игроку важно адаптироваться в испанском клубе "Реал Сосьедад"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Решение главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина не вызывать полузащитника испанского клуба "Реал Сосьедад" на предстоящий сбор является нормальным, поскольку игроку нужно адаптироваться в новом клубе. Такое мнение журналистам высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

В четверг Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи, в который вошли 36 футболистов. Среди них нет Захаряна, перешедшего в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" 19 августа.

"Это нормальное решение, мы обсуждали его с Валерием Георгиевичем. Я считаю, что он абсолютно прав. Арсен только перешел в новый клуб, ему нужно адаптироваться. В общем это сделано в интересах игрока и его развития. Мы заинтересованы, чтобы он эффективно выступал и представлял нашу страну на международной арене. В этот период адаптации решили не вызывать", - сказал Митрофанов.

Ранее в пятницу в "Реал Сосьедад" заявили, что рады такому решению Карпина. Захарян вошел в заявку команды на матч третьего тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса".

Захаряну 20 лет, он является воспитанником "Динамо", за основную команду бело-голубых выступал с 2020 года. Всего в составе "Динамо" игрок провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Полузащитник провел 7 матчей за сборную России.