Митрофанов надеется, что Карасев вернется к обслуживанию международных матчей

Ранее Союза европейских футбольных ассоциаций пригласил Карасева на сбор судей, который пройдет в сентябре 2023 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов надеется, что прохождение сбора Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) станет для российского арбитра Сергея Карасева шагом к возвращению к судейству международных матчей. Об этом он рассказал журналистам.

30 июня в службе коммуникаций РФС сообщили, что УЕФА пригласил Карасева на сбор судей в сентябре 2023 года.

"Каковы шансы, что Карасев будет судить матчи после прохождения сбора УЕФА? Это решение будет принимать судейский комитет УЕФА. Но тем не менее это часть переговоров, которые идут между нами и УЕФА. Нужно сказать, что наши судьи и делегаты не отстранялись от обслуживания международных матчей, поэтому мы надеемся, что с помощью таких шагов мы будем возвращаться в европейский международный футбол", - сказал Митрофанов.

Карасеву 44 года, он работает на матчах чемпионата России с 2008 года. С 2010 года является судьей Международной федерации футбола. Карасев также работал на матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр. В 2021 году он получил назначение на матч за Суперкубок УЕФА, в котором играли английский "Челси" и испанский "Вильярреал" (1:1, 6:5 по пенальти).