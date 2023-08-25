РФС уведомил ФИФА об отказе в выдаче сертификата по трансферу Норманна

20 августа о переходе Норманна объявил клуб "Аль-Раед" из Саудовской Аравии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) направил уведомление в Международную федерацию футбола (ФИФА) о невыдаче трансферного сертификата по переходу норвежского полузащитника Матиаса Норманна. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

20 августа футбольный клуб "Аль-Раед" из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали "Ростову". Прошлый сезон он провел в аренде в московском "Динамо". Российские клубы не объявляли о расторжении контракта с норвежцем.

"Поможет ли РФС "Ростову" в деле с Норманном? РФС будет выполнять свою функцию, в частности, РФС должен подтвердить или не подтвердить выдачу международного трансферного сертификата в Саудовскую Аравию. Сегодня мы направили в ФИФА уведомление о том, что мы отказываем в выдаче этого сертификата в связи с тем, что игрок является зарегистрированным футболистом, контракт не прекращен и не окончен. Соответственно, обоснований для выдачи сертификата не имеем", - сказал Митрофанов.

Норманну 27 лет, в сезоне-2022/23 норвежец провел за "Динамо" 17 матчей и не отметился голевыми действиями.