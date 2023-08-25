"Спартак" и ЦСКА сыграют в финале Кубка мэра Москвы по хоккею

В пятницу красно-белые обыграли китайский "Куньлунь Ред Стар" со счетом 4:1

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Спартак" со счетом 4:1 обыграл китайский "Куньлунь Ред Стар" в матче группового этапа Кубка мэра Москвы. Встреча прошла на арене "Мегаспорт".

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Бурмистров (24-я минута), Шейн Принс (28) и Максим Цыплаков (42, 59). У проигравших отличился Паркер Фу (6).

"Спартак" одержал вторую победу в турнире и гарантировал участие в финале. В решающем матче Кубка мэра Москвы красно-белые сыграют против столичного ЦСКА, который стал победителем группы A. 26 августа в заключительном матче группы B сыграют подмосковный "Витязь" и "Куньлунь Ред Стар", в группе А встретятся московское "Динамо" и хабаровский "Амур".

На групповом этапе клубы проводят по два матча. Команды, занявшие первые места в группах, сыграют в финале. Клубы, ставшие вторыми в группах, разыграют третье место, коллективы, занявшие третьи места, встретятся в игре за пятое место.

Кубок мэра Москвы по хоккею завершится 27 августа, турнир проводится в 16-й раз, в 2023 году он приурочен к 100-летию столичного спорта. В 2022 году обладателем трофея стал ЦСКА.