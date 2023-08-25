"Синара" впервые стала обладателем Суперкубка России по мини-футболу

В матче, который прошел в Санкт-Петербурге, екатеринбургская команда обыграла московский КПФР

ТАСС, 25 августа. Екатеринбургский мини-футбольный клуб "Синара" со счетом 3:2 обыграл московский КПРФ и стал победителем Бетсити - Суперкубка России. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Егор Иванов (6-я, 43-я минуты) и Максим Герасимов (49). У проигравших отличились Сергей Орлов (20) и Янар Асадов (48).

"Синара" впервые стала обладателем трофея. В 2022 году екатеринбуржцы в матче за титул уступили команде "Газпром-Югра" из Югорска.

В Суперкубке России встречаются победители чемпионата России и кубка страны. КПРФ по итогам прошлого сезона одержал победу в Суперлиге, "Синара" стала обладателем Кубка России.