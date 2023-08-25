Захарян дебютировал за "Реал Сосьедад" в матче с "Лас-Пальмасом"

Российский полузащитник вышел на замену на 75-й минуте

ТАСС, 25 августа. "Реал Сосьедад" на выезде со счетом 0:0 сыграл вничью с "Лас-Пальмасом" в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу.

В составе "Реал Сосьедад" дебютный матч провел российский полузащитник Арсен Захарян, вышедший на замену вместо Браиса Мендеса на 75-й минуте встречи.

Захаряну 20 лет, он является воспитанником московского "Динамо", за основную команду бело-голубых он выступал с 2020 года. Всего в составе "Динамо" игрок провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Полузащитник провел 7 матчей за сборную России.

"Реал Сосьедад" занимает девятое место в турнирной таблице, команда трижды сыграла вничью и набрала три очка. "Лас-Пальмас" - 14-й с двумя очками. В следующем туре "Реал Сосьедад" 2 сентября примет "Гранаду", "Лас-Пальмас" на следующий день на выезде сыграет с "Жироной".