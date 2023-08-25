Китайские гимнастки под руководством Близнюк выиграли серебро чемпионата мира в многоборье

Чемпионками мира стали спортсменки из Израиля, третье место заняли испанки

ТАСС, 25 августа. Сборная Китая по художественной гимнастике завоевала серебряные медали чемпионата мира в групповых упражнениях. Соревнования проходят в Валенсии.

Китаянки набрали 70,050 очка. Первое место заняла команда Израиля с 70,800 очка. Третьими стали спортсменки из Испании с 68,600 очка. Сборная Китая завоевала право выступить в групповых упражнениях на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Сборную Китая в групповых упражнениях с 2022 года тренирует двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк. Близнюк 29 лет, она становилась олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях на Играх 2012 и 2016 годов. На Олимпиаде в Токио она стала серебряным призером. В активе Близнюк также шесть золотых, две серебряные и одна бронзовая награда чемпионатов мира.

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Валенсии с 23 по 27 августа. Российские и белорусские гимнастки лишены возможности выступать на международных стартах с марта 2022 года из-за ситуации на Украине.