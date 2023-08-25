В "Куньлуне" рассказали об ожидаемой посещаемости домашних матчей команды в новом сезоне

По словам исполнительного вице-президента клуба Николая Феоктистова, в "Куньлуне" рассчитывают, что на "Арену-Мытищи" будут приходить до 2 тыс. человек

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" рассчитывает, что на домашние матчи команды в подмосковных Мытищах в среднем будет приходить до 2 тыс. человек. Об этом журналистам рассказал исполнительный вице-президент клуба Николай Феоктистов.

"Куньлунь Ред Стар" с сезона-2020/21 выступает на "Арене-Мытищи", которая вмещает 7,1 тыс. зрителей.

"У нас поменялась реализация билетов на матчи, раньше занимался этим клуб. Сейчас будем пробовать их реализовывать совместно с ареной. Рассчитываем, что в этом сезоне на матчи будет приходить до 2 тыс. болельщиков", - сказал Феоктистов.

Свой первый матч в новом сезоне КХЛ "Куньлунь" проведет 2 сентября, команда в гостях сыграет с московским "Спартаком". В первой домашней игре китайская команда 4 сентября встретится с "Сочи".