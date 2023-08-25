Молодежная сборная России по бейсболу обыграла команду Китая на Кубке Китая и России

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу российских спортсменов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Молодежная сборная России (игроки не старше 23 лет) со счетом 3:1 обыграла команду Китая в матче Кубка Китая и России по бейсболу. Встреча прошла в Москве.

В турнире принимают участие три команды: юниорская сборная России (игроки не старше 18 лет), молодежная сборная России и сборная Китая. 26 августа с китайскими бейсболистами встретится юниорская сборная России. В финале турнира сыграют две лучшие команды.

17 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022 и 2023 годах. В рамках Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта с 14 по 20 декабря в Чанчуне прошли третьи зимние Российско-китайские игры, а с 21 по 27 мая в Чунцине - девятые летние Российско-китайские игры. В план перекрестных годов войдут мероприятия, связанные с подготовкой и проведением первых в истории "Игр будущего".