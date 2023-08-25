В "Куньлунь Ред Стар" заявили, что не ощущают себя подмосковной командой

Первоочередной задачей команды является развитие игроков для сборной Китая, заявил исполнительный вице-президент клуба Николай Феоктистов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Первоочередной задачей клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" в предстоящем сезоне является развитие игроков для сборной Китая, сам клуб не ощущает себя подмосковным. Об этом журналистам рассказал исполнительный вице-президент "Куньлунь Ред Стар" Николай Феоктистов.

"Куньлунь Ред Стар" с сезона-2020/21 выступает на "Арене-Мытищи".

"Основной задачей клуба на этот сезон является развитие сборной Китая. Рады, что КХЛ нам дала 10-дневную паузу в феврале в связи с выступлением национальной команды в олимпийской квалификации. Из-за этого у нас поплотнее график в сезоне. Мы себя не ощущаем подмосковной командой - в Китае знают наших игроков", - сказал Феоктистов.

Главный тренер "Куньлунь Ред Стар" Виктор Игнатьев также является и главным тренером сборной Китая. "Наша основная цель - пройти с очками сентябрь и октябрь, в которые мы проведем 28 матчей. У нас в обойме только те ребята, что есть. Ни фарм-клуба, ни клуба Молодежной хоккейной лиги у нас нет", - сказал тренер.