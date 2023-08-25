Пловчиха Шакирова за день выиграла две золотые медали фестиваля университетского спорта

Спортсменка победила на дистанциях 200 м комплексным плаванием и 100 м брассом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Российская пловчиха Яна Шакирова в пятницу завоевала две золотые медали на Международном фестивале университетского спорта. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

Спортсменка, представляющая НГУ им. П. Ф. Лесгафта, победила на дистанциях 200 м комплексным плаванием и 100 м брассом. Лучшей на дистанции 400 м вольным стилем стала Валерия Саламатина (Уральский государственный горный университет). На дистанции 50 м баттерфляем победу одержала Анастасия Корзунина (Высшая школа экономики).

В плавании на дистанции 50 м вольным стилем у мужчин победил Александр Боровцов (Уральский государственный горный университет), на дистанции 200 м брассом - Алексей Сударев (Уральский государственный горный университет), на дистанции 50 м на спине - Николай Зуев (Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма). В эстафете 4х100 м вольным стилем первой к финишу пришла команда Московской государственной академии физической культуры.

В командном турнире по настольному теннису среди мужчин лучшей стала команда Гуандунского технологического университета из Китая, обыгравшая в финале студентов Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова со счетом 3-0. В зачете женщин победили спортсменки из Китайского университета политических наук и права, оказавшиеся сильнее студенток Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова (3-1).

На фестивале, который завершится 31 августа, в общей сложности будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта, среди которых бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо и художественная гимнастика. В соревнованиях принимают участие более 4 тыс. студентов из 36 стран.