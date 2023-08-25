Главный тренер "Реал Сосьедад" оценил дебютный матч футболиста Захаряна за команду

Российский полузащитник вышел на поле на 75-й минуте матча с "Лас-Пальмасом", который завершился со счетом 0:0

ТАСС, 25 августа. Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян сможет разнообразить игру команды, поскольку обладает отличными качествами профессионального игрока. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Реал Сосьедад" Иманоль Альгуасиль.

25 августа "Реал Сосьедад" на выезде со счетом 0:0 сыграл вничью с "Лас-Пальмасом" в матче третьего тура чемпионата Испании. Захарян провел дебютный матч, выйдя на замену на 75-й минуте.

"Дебют Захаряна? У парня высокий уровень, он игрок, который может разнообразить нашу игру. Он мог сегодня помочь нам победить, но сегодня был непростой матч. У Захаряна отличные пасы, хороший удар и завершение. Конечно, ему было непросто дебютировать сегодня, он с командой совсем мало дней, не знает всю команду и игроков. Но я верю, что позже он раскроется и даст много нашему клубу", - сказал Альгуасиль.

Захаряну 20 лет, он является воспитанником московского "Динамо", за основную команду бело-голубых он выступал с 2020 года. Всего в составе "Динамо" игрок провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Полузащитник провел 7 матчей за сборную России.