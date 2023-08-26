Хоккеист "Спартака" Пашин рассказал о проблемах с адаптацией к игре в Северной Америке

В сезоне-2022/23 Александр Пашин играл в системе клуба НХЛ "Каролина"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Нападающему хоккейного клуба "Спартак" Александру Пашину тяжело давалась адаптация к игре в Северной Америке во время выступления в системе "Каролины" из-за проблем с английским языком. Об этом игрок рассказал ТАСС.

В мае 2022 года Пашин подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина", тогда же права на игрока в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) от "Салавата Юлаева" перешли к "Спартаку". В июле этого года нападающий перешел из "Каролины" в "Спартак" на правах аренды. В прошлом сезоне Пашин провел 47 матчей за фарм-клуб "Каролины" "Чикаго Вулвз", в которых набрал 10 очков по системе "гол+пас".

"Это мой первый сезон, я только приехал, осваивался. Тяжело далась адаптация, самым тяжелым для меня стал английский язык. Даже на поле коммуницировать с партнерами было очень сложно. Играть молча в наше время неправильно, потому что надо друг другу подсказывать. В каких-то местах из-за этого не понимал тренера. В плане бытового приспособления все прошло хорошо. Со временем под конец сезона стало что-то получаться, мог уже разговаривать более-менее, но поздновато было. Нужно было с детства заниматься английским. Сейчас есть с кем оттачивать навыки языка - Саня Бурмистров и Саня Хохлачев хорошо по-английски говорят", - подчеркнул Пашин.

"Буду откровенен - сезон в "Каролине" у меня не сложился, поэтому был на связи со "Спартаком". Сказали, что ждут меня, чтобы приезжал, посмотрят на мои силы и способности, - сказал он. - Плюс добавился такой фактор, что в этом году в "Каролине" нет фарм-клуба, поэтому игроков, которые на двухсторонних контрактах в НХЛ, раскидают по разным командам. Лично у меня не было шансов сыграть в основной команде - это ни для кого не секрет, кто следит за мной. Так все сложилось со "Спартаком", я подумал, что будет хорошим решением вернуться в Россию и попробовать свои силы в КХЛ".

Пашин рассказал, как для него прошел последний сезон. "Нужно оценивать ситуацию трезво - я не скрываю, что прошлый сезон у меня не удался. Не так много времени получал и в "фарме", поэтому до первой команды было еще очень далеко, есть над чем работать. Со мной не переставали работать тренеры, даже когда я был в резерве, подсказывали постоянно. Было какое-то доверие со стороны тренеров, просто уже не было шансов, а начальные шансы я не оправдал, поэтому попал в резерв под конец сезона", - отметил он.

На Кубке мэра Москвы Пашин сыграл за "Спартак" в победных матчах с "Витязем" и "Куньлунь Ред Стар", по итогам которых красно-белые вышли в финал турнира, где 27 августа встретятся с ЦСКА. "Я достаточно давно не играл, очень ждал этого турнира, чтобы почувствовать атмосферу, команду, соревновательный режим. Все очень прекрасно, две хорошие победы. Команда находится в прекрасном настроении. Тренеры ищут новые сочетания, вчера в другом звене играл. Впечатления от тройки с Александром Бурмистровым и Шейном Принсом только хорошие. Мы работаем над взаимопониманием, чтобы в сезоне все получалось", - добавил он.