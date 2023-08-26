Зайцев рассказал, что болельщики "Динамо" пожелали ему удачи после перехода в "Спартак"

Хоккеист перешел из "Динамо" в "Спартак" в начале июня

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Многие болельщики московского хоккейного клуба "Динамо" пожелали удачи защитнику Егору Зайцеву после его перехода в "Спартак". Об этом хоккеист рассказал ТАСС.

Зайцев перешел в "Спартак" из "Динамо" в начале июня в обмен на денежную компенсацию.

"Очень был рад оказаться в "Спартаке". Весь прошлый год я пытался осуществить переход из "Динамо", ждал обмена, но он так и не последовал, поэтому, когда стороны все-таки договорились, выдохнул с успокоением, поскольку эта ситуация держала в напряжении", - рассказал он.

"После перехода из "Динамо" много болельщиков мне написали, пожелали удачи. По-человечески меня понимают, что каждому хоккеисту хочется развиваться и быть нужным команде. Мне никто не сказал, мол, как ты так мог. Все поняли меня, что мне было приятно, с легкой душой я начал новый путь в своей карьере. Мне всего 25 лет, вся карьера еще впереди. Конечно, это импульс: новый клуб, новый коллектив, дополнительные эмоции. Цель на развитие всегда стоит".

Зайцев был выбран в седьмом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" в 2017 году.

"По поводу того, чтобы попробовать себя в НХЛ, вопрос несвоевременный, потому что у меня контракт со "Спартаком" на три года. А так я со скаутам "Нью-Джерси" на связи: они пишут, узнают, смотрят некоторые мои игры. Весь прошлый плей-офф с их участием смотрел. В регулярном чемпионате не смотрю из-за разницы во времени: чисто физически это невозможно, мне нужно готовиться к своим играм. А когда у нас был отпуск, я смотрел их игры. У них очень хорошая, молодая команда", - отметил он.