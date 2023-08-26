Ольховский считает, что россиянкам будет сложно пройти дальше четвертьфинала на US Open

Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 28 августа по 10 сентября

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Выход в четвертьфинал будет хорошим результатом для российских теннисисток на Открытом чемпионате США. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

"Что касается наших девушек, то никого из них к фаворитам турнира отнести нельзя. Выход в четвертьфинал будет уже хорошим результатом, но дальше пробиться будет очень сложно. На прошедших крупных турнирах хорошие результаты показывали Дарья Касаткина и Людмила Самсонова, сетка у них неплохая. Может быть, сможет кто-то еще зайти далеко, в женском теннисе уровень соперниц примерно одинаковый, многое зависит от состояния в отдельно взятый момент", - сказал Ольховский.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.