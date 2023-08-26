Новичок ЦСКА Файзуллаев рассказал, что Зайнутдинов помог ему с адаптацией в команде

По словам полузащитника, он хорошо осваивается в московском клубе

ОРЕНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Бывший футболист ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов помог узбекскому полузащитнику Аббосбеку Файзуллаеву адаптироваться в московской команде. Об этом Файзуллаев рассказал ТАСС.

4 августа ЦСКА объявил о переходе Файзуллаева из узбекского "Пахтакора". В конце августа армейский клуб покинул казахстанский полузащитник Зайнутдинов, который перешел в турецкий "Бешикташ". 25 августа ЦСКА на выезде сыграл вничью с "Оренбургом" со счетом 1:1 в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Файзуллаев заменил нападающего Федора Чалова на 80-й минуте.

"Была интересная игра с "Оренбургом", боевая, все боролись до конца, чтобы забрать три очка, все отдались на все сто, - сказал Файзуллаев. - Хотели забрать три очка, но не получилось, но в следующей игре постараемся выиграть, потому что ЦСКА - это команда, которая побеждает всегда. Адаптация идет очень хорошо, ребята очень помогли, спасибо им, Баха (Бахтиёр Зайнутдинов - прим. ТАСС) тоже очень помог мне, спасибо ему. Желаю ему удачи в Турции. Но адаптация еще идет".

"Баха помог познакомиться с ребятами, клубом, базой, со всем помог. Я узнал, что ЦСКА заинтересовался мной после чемпионата Азии среди игроков до 20 лет, но ждал, чтобы первый круг у нас закончился, после этого думал и перешел сюда. Думаю, что пришло время сделать следующий шаг и поднять свой уровень, чтобы улучшить свою игру и способности", - добавил Файзуллаев.

ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками. В следующем туре команда 3 сентября примет петербургский "Зенит".