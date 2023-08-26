Чемпион России по настольному теннису Ивонин надеется взять реванш у китайских студентов

Команда Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова проиграла в финале представителям Университета технологий Гуандуна на фестивале спорта в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Победитель чемпионата России по настольному теннису Денис Ивонин надеется взять реванш у китайцев в одиночном и парном разрядах на Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге. Об этом он рассказал ТАСС.

25 августа Ивонин в составе команды Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова стал серебряным призером командных соревнований на фестивале университетского спорта. В финале россияне проиграли представителям Университета технологий Гуандуна (0:3).

"Мы не знали своих соперников, но в Китае слабых игроков нет. Сложно сказать, почему мы проиграли, лично я не должен был уступать при счете 10:6 в решающей партии своего матча. Это где-то подкосило ребят, потому что было понятно, что вернуться в матч нам будет тяжело. Надеюсь, что возьмем реванш в личных и парных соревнованиях", - сказал Ивонин.

Также он отметил атмосферу на фестивале. "Все очень здорово организовано, мне все здесь нравится. Абсолютно не к чему придраться. Нас поддерживало много болельщиков, это тоже очень приятно", - отметил собеседник агентства.

На фестивале, который завершится 31 августа, в общей сложности будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта, среди которых бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо и художественная гимнастика. В соревнованиях принимают участие более 4 тыс. студентов из 36 стран.