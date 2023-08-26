Бадминтонистка Галиахметова заявила, что без зарубежных стартов россияне теряют класс игры

Галиахметова и Павел Монич в финале фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге уступили китайской паре Фань Цю Юэ/Чжэн Лань

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Отсутствие возможности соревноваться на зарубежных стартах с представителями других бадминтонных школ негативно отражается на уровне игры российских спортсменов. Такое мнение высказала ТАСС серебряный призер Международного фестиваля университетского спорта в смешанном разряде Регина Галиахметова.

Галиахметова и Павел Монич в финале в двух сетах (15:21, 15:21) уступили китайской паре Фань Цю Юэ/Чжэн Лань.

"До фестиваля мы против них никогда не играли, так как очень давно не выезжаем на международные старты, - заметила Галиахметова. - Но команда Китая является общепризнанным лидером в мире, поэтому не может привозить на международные турниры слабых игроков. То, что мы лишены возможности играть за рубежом, негативно отражается на качестве нашей игры. На внутрироссийских соревнованиях мы давно изучили слабые и сильные стороны друг друга, а у китайцев другой стиль игры, они пытаются все время ускорять темп, от чего мы отвыкли".

"Мы с этой парой ранее играли здесь в командном турнире и оказали ей куда меньшее сопротивление, чем сегодня. Мы поняли, как они играют, сегодня нам было легче. Что касается ожидания возвращения на международные старты, то опыт выступления на них мне очень пригодится, когда я стану тренером", - добавила собеседница ТАСС.

Монич заметил, что серебро фестиваля вызывает у него двойственные чувства. "Большой радости от того, что ты стал вторым, быть не может, но мы покидаем соревнования с улыбкой. Ставили задачу выиграть здесь золото, но не получилось, к сожалению, хотя смогли соперникам навязать свою игру во второй половине встречи, когда повели 5:0. Значит, нам нужно больше работать над собой на тренировках и меньше ошибаться", - сказал россиянин.

"Мы немного приуныли от того, что не можем выступать за рубежом, ждем, когда нам позволят вернуться на международные старты", - заключил серебряный призер фестиваля. Совет Всемирной федерации бадминтона в конце августа планирует принять решение о возможности возвращения россиян и белорусов на международные старты.