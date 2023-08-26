Дворкович рассказал о пищевом отравлении Карлсена во время финала Кубка мира по шахматам

По словам главы FIDE, норвежец отравился едой, которую заказал в отель

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Норвежец Магнус Карлсен получил пищевое отравление во время финального матча Кубка мира по шахматам. Об этом ТАСС рассказал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

24 августа Карлсен на тай-брейке финала Кубка мира победил индийского шахматиста Рамешбабу Прагнанандху и впервые стал победителем соревнований. Турнир проходил в Баку.

"Магнус рассказал, что отравился едой, которую заказал в отель. Действительно, плохо себя чувствовал во время финального матча, это было видно. Но он справился и одержал красивую победу", - рассказал Дворкович.

"Магнус счастлив, что впервые победил в Кубке мира. На церемонии награждения он много улыбался, охотно раздавал автографы, фотографировался с детьми. В целом, кроме пары сложных моментов, весь турнир он прошел уверенно и заслужено победил", - добавил глава FIDE.

Карлсену 32 года, норвежец является лидером рейтинга Международной шахматной федерации, в 2013 году он стал чемпионом мира по классическим шахматам и защищал этот титул четыре раза. В 2022 году он отказался играть матч за мировую шахматную корону, в котором должен был второй раз подряд встретиться с россиянином Яном Непомнящим, и был лишен звания чемпиона мира. Карлсен является четырехкратным чемпионом мира по рапиду и шестикратным - по блицу.