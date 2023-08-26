Костомаров поблагодарил болельщиков за поддержку после выхода на лед

22 августа Костомаров впервые после болезни, повлекшей ампутацию стоп, появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи

ТАСС, 26 августа. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга Оксана Домнина поблагодарили болельщиков за оказанную поддержку после появления фигуриста на льду во время гала-шоу в Сочи. Соответствующие обращение опубликовано в Telegram-канале Костомарова.

"Всем большой привет из Сочи. Хотели поблагодарить вас за поддержку. Большое спасибо, мы все читаем, видим, чувствуем, поэтому огромная благодарность за ваши теплые и добрые слова. Всем желаем крепкого здоровья, берегите себя", - сказали фигуристы.

22 августа Костомаров впервые после болезни, повлекшей ампутацию стоп, появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Он вышел на лед в кроссовках в конце номера Домниной. В пятницу пресс-служба шоу Авербуха сообщила ТАСС, что Костомаров будет задействован во всех шоу в Сочи.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию. 6 июля Костомаров сообщил, что его выписали из больницы.