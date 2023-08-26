Футболист ЦСКА Гайич оценил старт команды в чемпионате России

По мнению защитника, команда показывает неплохие результаты и будет бороться за высокие места

ОРЕНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА неплохо стартовали в текущем сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение журналистам высказал защитник армейского клуба Милан Гайич.

25 августа ЦСКА на выезде сыграл вничью с "Оренбургом" со счетом 1:1 в матче шестого тура РПЛ.

"Был тяжелый матч против "Оренбурга", тяжелое поле, мы ждали такой игры соперника, смена тренера всегда придает команде новые идеи и эмоции, - сказал Гайич. - Нам еще необходимо работать над контролем мяча, все моменты нужно использовать. Чем отличается победа в Кубке России со счетом 6:0 от этой игры? Тот матч был совсем другим, "Оренбург" быстро получил красную карточку, к 15-й минуте мы вели уже со счетом 2:0".

"ЦСКА неплохо стартовал в РПЛ, но, как всегда, хочется лучше. Лидерство "Краснодара" и "Урала" говорит о том, что в этом году чемпионат будет очень интересным. Сможет ли ЦСКА стать чемпионом? У нас есть амбиции, наша команда всегда борется за высокие места", - добавил Гайич.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в 6 матчах. В следующем туре московский клуб дома сыграет с петербургским "Зенитом" 3 сентября.