Бадминтонист Карпов рассказал об отношении к "сухому закону" в деревне фестиваля спорта

Ранее ТАСС сообщили в оргкомитете соревнований, спортивная деревня Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге является зоной, где запрещены распитие спиртных напитков и курение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Российский бадминтонист Георгий Карпов, завоевавший золото Международного фестиваля университетского спорта в одиночном разряде, равнодушен к алкоголю, введенный на территории спортивной деревни "сухой закон" не может помешать ему отпраздновать успех. Об этом Карпов сообщил ТАСС.

Ранее ТАСС сообщили в оргкомитете соревнований, спортивная деревня Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге является зоной, где запрещены распитие спиртных напитков и курение.

"Я спокойно отношусь к алкоголю, могу и не пить вообще, если "сухой закон" введен, - сказал Карпов. - А так, максимум, бокал шампанского. Но его я могу себе позволить и за территорией деревни".

"В спортивной деревне мне нравится, все находится близко. Не надо никуда ездить, нет никакой зависимости от пробок, когда хочу, тогда прихожу", - добавил Карпов.

В субботу в финале Карпов в двух партиях обыграл иранца Ниму Ростампурлагалдани (21:10, 21:18).

Ранее о запрете на употребление алкогольных напитков и курение на территории олимпийской деревни заявили организаторы Игр-2024, которые пройдут летом следующего года в Париже. На предыдущей Олимпиаде, которая проходила в 2021 году в Токио, спортсменам в деревне разрешалось употреблять спиртные напитки только в своих номерах.